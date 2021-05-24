Чайный гриб и соленые огурцы советуют диетологи для восстановления после КВИ

Диетологи Индии составили список полезных продуктов для восстановления после COVID-19, сообщает zakon.kz.

Диетолог Прити Тяги (Preety Tyagi) советует переболевшим новой коронавирусной инфекцией добавить в рацион больше сложных углеводов, например, цельнозерновых продуктов. Кроме того, она рекомендует есть больше йогуртов, пить настой чайного гриба, есть соленые огурцы и бобы. Все это, по ее мнению, поможет восстановить микрофлору кишечника и укрепит иммунитет, - рассказывает Lenta.ru.

Среди полезных продуктов на завтрак рекомендуется употреблять горсть грецких орехов, миндаля или тыквенных семечек, которые богаты омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, способствующими восстановлению организма после болезни. Грецкие орехи, кроме того, богаты цинком, селеном, белком и витамином В, играющими важную роль в оздоровлении ослабленного организма.

По мнению доктора Рохини Патил (Rohini Patil), к привычному питанию переболевшим КВИ стоит возвращаться постепенно. При этом, для скорейшего выздоровления стоит спать по восемь-девять часов в сутки, пить больше жидкости, повременить с нагрузками, как физическими, так и с умственными, считает эксперт. Также врач рекомендует пить воду с семенами чиа и базиликом.