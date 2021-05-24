Астанчанин отлупил ремнем ребенка в Нур-Султане

Житель Нур-Султана решил наказать соседского ребенка - он отлупил его ремнем, сообщает zakon.kz.
По данным столичной полиции, инцидент произошел 20 мая.
С заявлением к стражам порядка обратилась мама пострадавшего - она сообщила, что во дворе по улице Ауэзова ее несовершеннолетнего сына избил мужчина.
По данному факту установлен 33-летний житель города, который пояснил, что "не сдержался" после того, как дети, балуясь, неоднократно звонили ему по домофону. Со всеми участниками инцидента проведена профилактическая беседа, - отметили в ДП.
В отношении несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза.
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