Вице-министр извинился за сбои в работе Ashyq

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов извинился за сбои в работе приложения Ashyq 20 мая, передает корреспондент zakon.kz.

По поводу сбоев и технических проблем, которые были с Ashyq, хочу принести свои извинения за неудобства и проблемы, с которыми столкнулись граждане. Как я ранее сказал, государство приняло систему Ashyq, в последние дни был переход на полное сопровождение и адаптацию к оператору "Национальные информационные технологии". Теперь вопрос по техническим неполадкам будет курировать наш национальный оператор. Все специалисты высокой категории, я думаю, что они обеспечат стабильность и работоспособность сервисов, - сказал Асет Турысов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он добавил, что также казахстанцы могут проверить свой статус через приложение Aitu. Помимо этого ведомство ведет переговоры с представителями других популярных приложений.

Но на этом мы не останавливаемся, ведутся переговоры с банками второго уровня для того, чтобы сервис был доступен и в других популярных приложениях, чтобы предоставить гражданину альтернативу, если он столкнется с какими-либо проблемами, - отметил вице-министр.

Напомним, 20 мая в работе приложения Ashyq наблюдались технические неполадки.

На следующий день в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявили, что сбои в работе были связаны с переводом приложения на сервера АО "НИТ".

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