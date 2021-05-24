Пьяный водитель поменялся местами с пассажиром и попал на видео 

В Нур-Султане очевидец записал нарушение ПДД на видеорегистратор и сообщил в полицию, сообщает zakon.kz.

На улице Кенесары водитель автомашины марки Toyota в состоянии алкогольного опьянения нарушил ПДД, подрезав другой автомобиль. Нарушение зафиксировал видеорегистратор, и водитель автомашины последовал за автомобилем. Далее видеокамера запечатлела, как пьяный водитель и пассажир поменялись местами. Через мобильное приложение 102 очевидец сообщил о нарушении и предоставил видеозапись в полицию.

Полицейские задержали водителя. Им оказался 31-летний гражданин Турции.

Как рассказали полицейские, пытаясь избежать ответственности, мужчина попросил знакомого занять его место за рулем автомобиля.

По данным медицинского освидетельствования у водителя установлено опьянение средней степени тяжести. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКоАП.

Постановлением суда водитель водворен в Специальный приемник ДП Нур-Султана на 15 суток. Также водитель лишен водительского удостоверения сроком на 7 лет.