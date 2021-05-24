В Nur Otan предложили сформировать реестр экологических проблем регионов

Рациональное использование водных ресурсов, увеличение лесного фонда, решение проблемы опустынивания и другие актуальные вопросы в сфере охраны окружающей среды рассмотрели на первом организационном заседании нового Экологического совета партии Nur Otan, сообщает zakon.kz.

В рамках исполнения предвыборных обещаний партии уже 1 июля вступит в силу новый Экологический кодекс. Теперь все денежные поступления за выбросы вредных веществ в окружающую среду будут расходоваться только на природоохранные мероприятия. Также Парламентом планируется рассмотреть проект закона "О защите животных" и законопроект "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" для обеспечения радиационной безопасности на загрязненных землях полигона. Нам предстоит активная работа в этом направлении, - отметил председатель Совета и депутат Мажилиса от фракции Nur Otan Елдос Абаканов.

В свою очередь министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев заявил о планах по очистке озер Копа, Боровое и Щучье в Акмолинской области, Шалкар в Актюбинской области, а также восстановлению северной части Аральского моря и полноводья реки Жайык.

В предвыборной программе партии Nur Otan стоит задача до 2025 года высадить 2 млрд деревьев на площади более чем 716 тысяч гектаров. На сегодняшний день уже высажено порядка 66,5 млн деревьев из запланированных 130,2 млн на текущий год. Для решения проблемы опустынивания на площади в 433,9 тысяч гектаров будет высажен саксаул, – сообщил министр экологии.

В ходе заседания заместитель председателя Совета Едил Жанбыршин обратил внимание на точечные экологические проблемы в регионах и предложил сформировать их реестр.

Например, есть проблема рационального использования водных ресурсов, которую необходимо уточнить по регионам. Недавно в Актюбинской области (Мугалжарский и Темирский районы) экоактивисты выявили 33 незаконно построенные дамбы, 3 пруда и 2 моста в устье реки Уил. Такие случаи могут быть и в других областях, – сказал Едил Жанбыршин.

По итогам заседания профильному министерству рекомендовано совместно с Советом разработать методику и провести оценку эффективности реализации экологической политики в регионах. Предлагается рассмотреть возможность создания мобильных групп по реагированию на жалобы населения в вопросах окружающей среды с обязательным участием партийцев, представителей прокуратуры и полиции.

По информации пресс-службы, в рамках экологической политики партии продолжится активная реализация дорожных карт по улучшению состояния воздушного бассейна городов, рациональному использованию водных ресурсов, переработке отходов.

Так, в ближайшие 5 лет будет запущено 6 мусороперерабатывающих заводов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Тараз и Актобе с доведением доли переработки мусора до 30%. До 2025 года планируется перевод ТЭЦ-2 города Алматы на газ.

Более подробно со всеми предвыборными обещаниями партии можно ознакомиться на сайте nurotan.kz.