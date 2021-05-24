Более 37,4 млрд тенге инвестировано в развитие молочного кластера РК

При финансовой поддержке АО "Аграрная кредитная корпорация" только за эти два года в Казахстане введены в эксплуатацию 20 молочно-товарных ферм. Новые производственные объекты уже работают в регионах страны, обеспечивая потребителей качественным отечественным продуктом. Совокупная производственная мощность предприятий составила 211,3 тысячи тонн молока в год.

В Павлодарской области запущены сразу две крупные молочные фермы: ТОО "Агро Даму" и ТОО КХ "Крон Агро". Предприятия еще не вышли на полную производственную мощность, но уже в значительной степени снижают импортозависимость региона в молочной продукции. Сырье с этих объектов поступает на перерабатывающие заводы региона, оттуда в виде готовой продукции уходит в торговые точки и супермаркеты области и г. Нур-Султан.

На МТФ "Агро Даму" работают более 100 человек. Это многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие расположено в п. Теренколь. Товарищество специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур, а также производстве сырого молока. В этом году в хозяйстве пополнение. Благодаря льготным займам по линии АКК завезли еще 192 головы КРС породы симментал. Иностранные телки прибыли в РК из Австрии. Помимо этого ферму оснастили современным сельхоз оборудованием.

Финансирование молочно-товарных ферм одно из приоритетных направлений в нашей деятельности. Благодаря этому в регионе сейчас функционируют такие предприятия как ТОО "Агро Даму". В их планах выйти на производственную мощность, которая составит порядка 4,5 тысяч тонн молока в год, - поделился директор областного филиала "Аграрной кредитной корпорации" Ардак Танжарык.

Еще одно предприятие, поставляющее молоко в регионе - ТОО КХ "Крон Агро". Компания в ближайшее время увеличит надои до 25 тонн в сутки. На этой молочно-товарной ферме 1 200 голов дойного стада породы симментал, завезенных из Европы.

МТФ оснащена самым передовым оборудованием. В доильном зале установлена система внешнего доения, работающая по принципу "карусель". Это позволяет соблюдать идеальную чистоту и получать высокую производительность. На предприятии работают 150 человек. На реализацию этого проекта Агарной кредитной корпорацией инвестировано 2,8 млрд тенге. Продукция этого предприятия обеспечивает три павлодарских молокоперерабатывающих заводов сырьем. Качественная продукция павлодарских производителей пользуется спросом среди казахстанцев.

Ежедневно мы надаиваем 13,5 тонн молока. С выходом на производственную мощность МТФ будет производить 25 тонн продукции в день, - поделился планами директор МТФ Дидар Бейсенбаев.

ТОО КХ "Крон Агро" и ТОО "Агро Даму" входят в состав молочного пояса Павлодарского Прииртышья, как ядро молочной отрасли региона. Сырое молоко МТФ поставляют на молокоперерабатывающие заводы, где выпускают большой ассортимент молочной продукции. Еще несколько лет несколько лет в регионе ощущалась нехватка молока. При финансовой поддержке АКК эту проблему удалось решить. Сейчас внутреннее потребление молока обеспечивается силами существующих МТФ.

Очевидно, что в Казахстане молочное производство занимает особую роль. Ежегодно выделяются большие средства для развития этого сегмента сельского хозяйства. Почти 37,5 миллиардов тенге "Аграрная кредитная корпорация" инвестировала в отечественную молочную отрасль. Строительство и оснащение молочно-товарных ферм реализовано по госпрограмме "Агробизнес". Льготным кредитованием охвачено 49 проектов молочной отрасли Казахстана

Между тем, работа по увеличению молочных показателей продолжается. На территории области возводятся сразу несколько подобных предприятий. Одно из них, с объемом финансирования в пять миллиардов тенге по линии АКК, строится в Актогайском районе. До конца 2021 года в области намерены ввести в эксплуатацию еще шесть молочно-товарных ферм, мощности которых позволят в будущем экспортировать молочную продукцию.