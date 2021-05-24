За пропаганду терроризма осужден актюбинец, обучавшийся в Саудовской Аравии

Обучавшийся в Саудовской Аравии житель Актобе осужден за пропаганду терроризма, передает zakon.kz.

По информации полиции, за пропаганду нетрадиционного религиозного течения 31-летний актюбинец отбывает наказание в учреждении средней безопасности КА-168/2, подведомственном Департаменту УИС по Актюбинской области.

Как стало известно, ранее молодой человек учился в медицинском Исламском университете Саудовском Аравии. Два года назад студент 3-курса приехал в родной город на летние каникулы.

Под предлогом проведения религиозных занятий в здании шиномонтажа мужчина открыто продвигал своим друзьям нетрадиционное течение.

По части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РК суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В настоящее время специалисты общественного фонда "Акниет" и информационно-аналитического центра "Ансар", а также имамы мечетей на регулярной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на реабилитацию данного осужденного, – сообщил главный специалист группы воспитательной и социально-психологической работы с осужденными ДУИС по Актюбинской области Руслан Тулегенов.