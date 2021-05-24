Сильная жара и град. Прогноз погоды на 25 мая в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 25 мая в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с западным антициклоном сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на юге, юго-востоке и западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге – пыльная буря, на юго-востоке возможен град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град. В Туркестанской, днем Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – шквал. Днем в Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Коста-найской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Актюбинской, местами в Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +34+36°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.