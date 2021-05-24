Школьный автобус столкнулся с двумя машинами в Талдыкоргане

В Талдыкоргане школьный автобус столкнулся с двумя машинами, сообщает zakon.kz.

Водитель школьного автобуса, совершая левый поворот на ул. Амангельды, не пропустил двигавшуюся во встречном направлении автомашину Audi, затем по инерции автобус столкнулся с автомашиной Mazda, стоящей на перекрестке, - сообщили в пресс-службе ДП области.

В результате столкновения пятеро школьников, в возрасте от 8 до 16 лет, доставлены в областную детскую больницу.

Также в больницу были доставлены водитель Audi и его два пассажира.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 1 УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности, причинение средней тяжести вреда здоровью человека".