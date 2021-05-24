Какая погода ожидает жителей Шымкента, Нур-Султана, Алматы 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 25-27 мая в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

25 мая малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 34-36 тепла.

26 мая переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла.

27 мая переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с Температура воздуха ночью 16-18, днем 26-28 тепла.

Алматы

25 мая переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла.

26 мая переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла.

27 мая переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10, при грозе порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.

Шымкент

25 мая переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.

26 мая малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 30-32 тепла.

27 мая переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла.