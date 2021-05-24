Школы "заминировали" в Нур-Султане

В столичные школы поступили ложные сообщения о заложенных бомбах, сообщает zakon.kz.

Сегодня в полицию на канал "102" поступило несколько вызовов о том, что на электронные почтовые адреса учреждений образования неизвестными лицами осуществлена рассылка письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах. В настоящее время с территории школ завершена эвакуация людей. Взрывных устройств не обнаружено. пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что по данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность, - предупреждает ДП Нур-Султана.

Также в ведомстве граждан попросили "не создавать панику и не рассылать в мессенджерах фейковые сообщения".