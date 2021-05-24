Массовое ДТП в Жамбылской области: двое погибли, шестеро в больнице

На автодороге села Айша биби в Жамбылской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, трагедия случилась 24 мая в 13.00.

43-летний водитель Mitsubishi Pajero, направляясь в сторону Тараза, совершил столкновение с BMW под управлением 19-летнего водителя, после чего, от удара, первый столкнулся с Volkswagen Golf, стоявшей на обочине дороги, - отметили в ведомстве.

От полученного столкновения водитель и пассажир автомашины BMW скончались на месте происшествия.

В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлены 6 человек. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК, - добавили в ведомстве.

Назначена экспертиза.