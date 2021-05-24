Холодную воду временно отключат в некоторых зданиях двух районов Алматы

Часть зданий в двух районах Алматы временно отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

26 мая с 09:00 до 17:00 часов холодная вода не будет поступать в дома, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Аль-Фараби – Сейфуллина – Тимирязева – Западный Желтоксан. 27 мая с 00:00 до 24:00 часов водоснабжение ограничат на территориях поселков Бельбулак, Бесағаш, Гулдала, Туздыбастау Алматинской области, а также в Турксибском районе на территории мкр. Нуршашкан и в районе аэропорта. ГКП "Алматы су"

Отмечается, что на время отключения объекты социальной сферы будут обеспечены питьевой водой автоцистернами.

Ограничения холодного водоснабжения вводятся из-за плановых ремонтных работ на водопроводных сетях. ГКП "Алматы су"

Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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