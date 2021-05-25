О пессимистичном прогнозе по коронавирусу рассказал Цой

При пессимистичном сценарии число зарегистрированных случаев КВИ за июнь-сентябрь 2021 года составил около 95 тыс. человек, сообщил на заседании правительства Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

С учетом эпидемиологической ситуации и охвата вакцинацией Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации. Так при пессимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит – не менее 60%, число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 95 тыс. человек. По второму реалистичному сценарию, когда эффективность вакцинации составит – не менее 80%, прогнозное число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 69 тыс. человек, — сообщил Алексей Цой.

Он добавил, что в случае оптимистичного сценария при эффективности вакцинации составит не менее 95 % число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 61 тыс. человек.

По его словам, реализация того или иного сценария будет напрямую зависеть от активности граждан в вопросе вакцинации.

Читайте также:

Сколько казахстанцев уже привито от коронавируса, рассказал Цой

В этой связи, для повышения охвата вакцинацией полагаем целесообразным местным исполнительным органам необходимо принять меры по увеличению охвата вакцинацией и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, — подчеркнул глава Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан