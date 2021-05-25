В Алматинской области школьник разбился насмерть, упав с крыши девятиэтажки

В селе Бесагаш 11-летний школьник упал с крыши девятиэтажки, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла вечером 24 мая.

Мальчик 2009 г.р., оставшись без присмотра взрослых, играя с детьми на крыше 9-ти этажного жилого дома, по своей неосторожности упал в разрыв сейсмо-термошва (шириной 60 см., в длину 17 м.). В результате несчастного случая ребенок скончался на месте происшествия, - отметили в ДЧС Алматинской области.

Как отмечают очевидцы, также с ним были две девочки, но они не провалились, так как весят меньше погибшего.