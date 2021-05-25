Археологи нашли новый "Стоунхендж"

Археологи нашли древнее каменное сооружение, которое можно сравнить со Стоунхенджем, сообщает zakon.kz.

По информации Ferra.ru, оно находится в селе "Новоалександровка" Днепропетровской области Украины.

Было обнаружено около двадцати захоронений. Самой интересной находкой стал курган высотой 7,5 метра и шириной 5 метров возрастом около 5 500 лет. В этом кургане было 11 могил и каменные глыбы, называемые кромлехами.

Холм был очень важным местом, где могли хоронить вождей и шаманов. Найденные каменные плиты расположены по кругу и вкопаны в землю на метр. В высоту каждая глыба составляет два метра, - рассказали археологи.

Фото: Стоунхендж в Англии

Стоунхендж — одно из самых известных культовых сооружений в мире, его древним мегалитам посвящено огромное количество легенд и мифов. Находится в центре Cолсберийской равнины на юге Англии.