Назначен новый аким Приозерска

Акимом города Приозерска назначен Сапар Сатаев. Об этом сообщается на сайте акимата, передает zakon.kz.

До этого он занимал должность заместителя акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

Аким региона Женис Касымбек представил активу Приозерска нового руководителя города, обозначив перед ним ряд задач, - говорится в сообщении.

Трудовую деятельность Сапар Сатаев начал в 2002 году. Работал в РГП "Казахавтодор", был заместителем директора, и. о. директора КГКП "Ботақара су қожалығы".

На госслужбе с 2010 года. В качестве акима возглавлял посёлок Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

С 2013 по 2015 год был акимом города Абая Абайского района Карагандинской области.

С 2015 года и до сегодняшнего назначения трудился в должности заместителя акима Бухар-Жырауского района.