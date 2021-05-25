Как производят лапшу быстрого приготовления в Алматинской области

В Алматинской области есть завод по производству лапши быстрого приготовления Rollton и BIGBON. Zakon.kz показывает, как варят, жарят и упаковывают лапшу, а также рассказывает о трудностях, с которыми столкнулся производитель в Казахстане.

В Алматинской области находится завод по глубокой переработке зерна "Маревен Фуд Тянь-Шань". Он производит 65 видов продукции: лапшу быстрого приготовления, макароны, бульоны, картофельное пюре, приправы, напитки, чипсы и снеки. Известные казахстанцам бренды BIGBON, Rollton, Петра, Actibo производятся именно здесь. 70% продукции экспортируется в страны Центральной Азии, Афганистан и Китай.

Накануне, 24 мая, директор департамента качества Марат Джарасов показал журналистам, как производят известную всем лапшу Rollton.

Муку для лапши и других макаронных изделий доставляют из регионов Казахстана. Она просеивается в специальных емкостях, называемых силосами, и превращается в тесто.

Тесто раскатывается и нарезается на полоски на специальном аппарате и пропускаются через пар. Так варится тесто.

На следующем этапе формируются знакомые любителям Rollton и BIGBON брикеты. Влажное после пара тесто обжаривают и быстро охлаждают.

На всех предыдущих этапах человеческий фактор исключен, все делается автоматически. Люди здесь подключаются для оценки формы и структуры лапши. Если форма не будет соответствовать стандарту, ее отсеют.

Затем на лапшу кладутся пакетики с маслом и суповой основой. Далее начинается процесс упаковки товара.

От замеса теста до укладывания коробок на специальные поддоны уходит всего 25 минут.

"Маревен Фуд Тянь-Шань" - это дочерняя организация международного холдинга "Mareven food holdings limited". Акционеры – это "Mareven food holdings limited" - крупный частный вьетнамский капитал и японская компания "Nissin Foods Holdings Ltd".

В 2016 году холдинг решил запустить производство в Центральной Азии. Тогда выбор стоял между Казахстаном и Узбекистаном. В итоге выбрали Казахстан. Инвесторов привлекли благоприятный инвестиционный климат, наличие сырьевой базы, а также помощь со стороны государства.

Директор "Маревен Фуд Тянь-Шань" Бернард Вавржин на пресс-конференции подчеркнул, что, благодаря как раз помощи государства завод удалось построить всего за 10 месяцев, а также быстро оформить все необходимые разрешительные документы.

Сейчас на заводе работает более 600 человек. Большинство из них – жители Алматинской области.

Для того, чтобы устроиться на работу они прошли обучение, сдали экзамены. В компании говорят, что на рынке Казахстана наблюдается нехватка работников пищевой отрасли. В связи с этим, им самим приходится "взращивать" специалистов.

Это дает нам возможность похвастаться хорошими результатами. У нас есть сотрудники, которые действительно выросли, они стали примером того, как можно построить внутри компании свою карьеру, - говорит директор департамента качества Марат Джарасов.

Инвесторы вложили в производство 55 млн долларов. Компания "Маревен Фуд Тянь-Шань" собирается расширяться и уже отстроила дополнительные помещения для производства и хранения своих товаров и сырья.

Но руководство беспокоят два фактора. По словам директора компании, сейчас им не возвращают НДС на экспорт.

По идее экспортный НДС, который должен автоматически или полуавтоматически нам возвращаться, потом попадать в наши оборотные средства и в дальнейшем инвестироваться на развитие бизнеса, сейчас он к нам вообще не попадает. И такое ощущение, что (госорганы – ред.), имея свои собственные показатели эффективности, по-своему понимают экономию бюджета. Таким образом давят на педаль тормоза, когда с другой стороны правительство изо всех сил давит на педаль газа. В этой ситуации у нас возникает проблема, потому что у нас на текущий момент одного экспортного НДС скопилось несколько миллиардов тенге, которые мы могли бы инвестировать в бизнес. Эта сумма постоянно растет, - рассказал Бернард Вавржин.

Он объяснил, что невозвращение экспортного НДС может повлиять на стоимость товара: цены на лапшу быстрого приготовления и остальные изделия могут резко вырасти, продажи упадут, руководство будет вынуждено сокращать штат из-за простоя. И тогда часть граждан Казахстана, работавших на заводе, могут лишиться работы.

Есть и вторая проблема, которая беспокоит компанию. По информации Бернарда Вавржина, 1,5 года назад "Маревен Фуд Тянь-Шань" получил субсидии от государства на создание новых производственных мощностей. Это было сделано для того, чтобы стимулировать не только само предприятие, но и всю цепочку сельскохозяйственного комплекса. Благодаря в том числе этим субсидиям обороты компании выросли в 4 раза. Однако есть одно "но".

Некоторые госорганы трактуют по-своему и пытаются часть этих субсидий, которые давно в бизнес реинвестированы, каким-то образом вернуть государству. С одной стороны, инвестору говорят о том, что "Вы в дальнейшем будете спокойно работать в соответствии с налоговым законодательством, получать возвраты на экспортный НДС, стимулировать, экспортную составляющую, работать на развитие сельскохозяйственного комплекса", а в результате получается, что система начинает пробуксовывать и создавать определенные трудности, - говорит директор предприятия.

Бернард Вавржин отметил, что компания надеется на благополучное разрешение ситуации. Но если трудности не будут преодолены, то инвестору придется сократить производство в Казахстане и строить новый завод в другой стране Центральной Азии.