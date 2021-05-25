Когда казахстанцам разрешат ездить по Bus lane

Председатель комитета административной полиции министерства внутренних дел Мурат Баймукашев рассказал, когда казахстанские автомобилисты смогут ездить по специально выделенной полосе для автобусов, передает корреспондент zakon.kz.

Заторовые ситуации на дорогах имеются и вне часы пик, особенно в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. А в часы пик тем более. С тем, чтобы снизить нагрузку на основную дорожную сеть, мы давно прорабатывали вопрос использования выделенной автобусной полосы автомобилистами вне часов пик. Я думаю, что население это поддерживает. Мы изучали общественное мнение, задавали эти вопросы через платформы, и получили в большей степени положительные отзывы на такие предложения, - сказал Мурат Баймукашев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее этот вопрос поднимал глава государства. 22 апреля на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос использования специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни, как это практикуют в Москве, Стамбуле и Париже.

По словам главы комитета административной полиции, документ дорабатывают, но вскоре вынесут на рассмотрение правительства.

Мы над этим еще работаем. Сейчас проект постановления находится в работе, он есть на портале. Мы будем обязательно учитывать общественное мнение. Поскольку у понятия час пик нет законодательно прямой нормы, так как для кого-то час пик одно время, для кого-то другое. С учетом мнения общественности мы эти вопросы проработаем и внесем консолидированное предложение на рассмотрение правительства, - уточнил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан