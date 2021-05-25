"Алтыналмас" продолжает реализацию целевых программ по поддержке работников в пандемию

Забота о благополучии своих работников и приверженность социальной ответственности – были и остаются приоритетами группы компаний АО "АК Алтыналмас" (далее – "Алтыналмас" или "Группа").

В рамках борьбы с пандемией руководством страны инициирована программа массовой вакцинации. Руководство Алтыналмаса полностью поддерживает эту инициативу и готово оказывать всяческое содействие в борьбе с пандемией, которая касается не только работников Группы, но и членов их семей, а где-то и более широких слоев нашего общества.

Целевые программы Алтыналмаса по поддержке коллективов Группы и защите здоровья в этот непростой период, помимо вакцинации работников производственных площадок, также включают в себя обеспечение средствами индивидуальной защиты всех сотрудников и членов их семей, выплаты материальной помощи.

К числу особых проектов относится строительство буферных поселков, обеспечивающих безопасность здоровья сотрудников на месторождениях, на реализацию которого было инвестировано 6,000,000,000 тенге.

Забота о здоровье людей, наших родных, близких, и каждого участника нашего общества – начинается с ответственного отношения каждого из нас!

Продолжающаяся пандемия привела к значительному спаду в мировой экономике, эффект которой ощущают наши работники. В связи с этим, в целях поддержки работников Группы в период продолжающейся пандемии, Алтыналмас и его предприятия произведут третью единовременную выплату материальной помощи своим сотрудникам.

Сумма к начислению на 1 работника составит 200,000 тенге после вычета обязательных налогов. Выплата будет осуществлена всем категориям персонала, за исключением руководства компаний и иностранных работников. Общая сумма выплат по Группе составит 2,000,000,000 тенге для 8046 работников. В данной программе материальной помощи принимают участие все предприятия Группы по состоянию на 1 мая 2021 года.

С начала пандемии, т.е. с 16 марта 2020 года, общая сумма выплат единовременной материальной помощи по Группе составляет 3,600,000,000 тенге.

АО "АК Алтыналмас" - компания полного геологического, горнодобывающего и золотоперерабатывающего цикла. Компания имеет активы в четырех регионах Республики Казахстан: проект "Пустынное" в Актогайском районе Карагандинской области, проект "Акбакай" в Мойынкумском районе Жамбылской области, месторождение "Мизек" в Восточно-Казахстанской области, проект "Аксу" и объекты АО "ГМК КАЗАХАЛТЫН" в Акмолинской области.