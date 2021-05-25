В Казахстане почтили память акмолинских новомучениц – расстрелянных узниц АЛЖИР

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр освятил Крест 12 великомученицам - узницам печально известного Акмолинского лагеря жен изменников родины (АЛЖИР), сообщает zakon.kz.

На кладбище АЛЖИРа также были совершен молебен и возложены цветы всем памятным знакам, установленным представителям различных конфессий, которые исповедовали узницы лагеря. В мероприятии приняли участие почетные гости из Санкт-Петербурга, представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели.

Фото radichesti.ru

АЛЖИР – название женского лагеря специального назначения, где содержались женщины, родные и близкие высокопоставленных т.н. врагов народа, осужденных сталинским режимом с 1938 по 1953 год. По разным данным, за период его существования через него прошло более 20 тысяч женщин.

Памятные знаки в виде крестов в память об узницах лагеря были установлены в качестве благотворительной акции меценатом из Санкт-Петербурга Грачьей Погосяном.

Фото radichesti.ru

В 2017 году Погосян выступил одним из спонсоров доставки на Родину останков солдата из Казахстана Сорокина Н.Ф., обнаруженных поисковиками Эстонии. После торжественного захоронения останков солдата в г. Семей, по возвращении в Астану россияне побывали на мемориальном комплексе АЛЖИР и прониклись глубоким уважением к руководителям страны за сохранение памяти. Грачья Мисакович предложил внести свою лепту в увековечение памяти сотен и тысяч безвинных женщин, чьи судьбы напрямую переплелись с многострадальной землей Казахстана.

Получив разрешение местных властей и благословение Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, памятные знаки были доставлены из Санкт-Петербурга и Еревана и установлены на мемориальном кладбище АЛЖИРа в селе Акмол.

Фото radichesti.ru

Руководитель Общественного фонда "Военно-патриотический центр "Арлан" Аманжол Уразбаев в числе организаторов акции был награжден митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром медалью "За труды – Енбегі үшін" за вклад в укрепление межконфессионального согласия народа Казахстана.

- Хочу высказать слова огромной признательности всем неравнодушным, как организаторам, так и участникам этой акции, - подчеркнул митрополит. - Это не просто очередное мероприятие, такие события подчеркивают важность сохранения мира и спокойствия на нашей благословенной земле.

Фото radichesti.ru

От имени женщин и матерей Казахстана присутствующих поблагодарила Мариям-кажи Нуржанова. Она рассказала душевную историю и прочитала стихотворение о камне - Курте, ставшим символом жизни для узников многочисленных лагерей ГУЛАГ на территории Казахстана. О том, как испытавшие голод и лишения 30-х и 40-х годов местные жители - казахи пытались спасти жизни несчастных жертв режима, спасая их от голода и отчаяния.

- В далекие 90-ые в Казахстан прибыла Гертруда Платайс, бывшая заключенная Акмолинского лагеря жен "изменников" родины. Тогда она поведала сотрудникам музея "АЛЖИР", как в первый раз увидела местных казахов и как они отнеслись к заключенным женщинам, - рассказывает Мариям-кажи Нуржанова. - Дело было в буранное зимнее утро. Женщины-узницы под усиленным надсмотром конвоя собирали камыш на берегу озера Жаланаш для постройки бараков. У каждой заключенной была своя норма, и для ее выполнения приходилось работать по 17-20 часов в сутки.

Измученные женщины буквально валились с ног, когда из зарослей камыша выскочили старики и дети - местные жители соседнего казахского села Жанашу. Старшие дали команду, и дети стали забрасывать камнями женщин. Конвоиры начали громко и жестоко смеяться, видите, мол, вас не только в Москве, вас и здесь, в ауле не любят и даже дети.

- Было очень больно и обидно и, в первую очередь, морально, - вспоминает Гертруда Платайс.

Такие "избиения" повторялись в течение нескольких дней. По лицам оскорбленных узниц текли слезы. Они тихо взывали к судьбе и роптали на несправедливость задурманенных и озлобленных сталинской пропагандой казахов...

Но однажды обессилев от летевших в нее камней, Гертруда споткнулась и упала лицом на эти самые камни. Секунду спустя до нее донесся запах творога. Камни, от которых она так старалась укрыться, пахли сыром и молоком. Она подняла один из них с земли и положила в рот – он оказался очень вкусным. Она собрала камешки и отнесла в барак, где находились заключенные, среди которых были и женщины-казашки. Они рассказали, что это курт, соленые и высушенные на солнце плотные комочки творога.

Оказалось, чтобы хоть как-то помочь пленным женщинами, местные казахи нашли единственный способ, который не привлекал внимания надзирателей, ибо был сокрыт под маской жестокого пренебрежения к пленным. Казахи пережили голодные 1930-е годы, но даже страх потерять своих детей не останавливал их. Втайне они прятали в кустах кусочки вареного мяса, лепешки, курт и толокно.

Благодарность на всю жизнь сохранилась в сердцах выживших. "Все лагеря плохие, - рассказывают женщины – но именно в казахстанских выживали многие и, в первую очередь, благодаря казахам. Они на себе испытали голод, холод, лишения".

Стихотворение "Курт – драгоценный камень" было написано по воспоминаниям Гертруды Платайс преподавателем истории Раисой Голубевой.

Курт - драгоценный камень

О, Господи, да это ведь не камень.

От него так пахнет молоком.

И в душе затрепетал надежды пламень,

А в горле встал ком.

Так вот что придумали старики!

Вот за что женщины детьми рисковали!

Они нас от болезни берегли,

Они нас от безверия спасали.

Они поняли, что мы не враги,

А просто несчастные женщины.

И чем смогли - помогли,

Поразив нас своей человечностью.

Я молча поползла по льду,

Собирая драгоценные камни.

Теперь я отвратила от них беду,

Спасая их от охраны.

А ночью в холоднейшем бараке,

На оскверненной палачами земле,

Я, немка, молилась мусульманскому богу,

Да ничего не просила себе.

Я просила старикам здоровья,

Женщинам-матерям - счастья.

Особенно я молилась за детей,

Чтобы они не видели несчастья.

Я прошла все круги ада,

Потеряла веру и друзей,

Но одно я знаю,

Что только так и надо воспитывать детей.

Подготовила Торгын Нурсеитова