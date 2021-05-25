25 мая состоится видеообращение Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента.

Сегодня ориентировочно в 20:00 по времени Нур-Султана глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на заседании Глобального круглого стола по вопросам добывающих отраслей. Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоится по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, - написал Берик Уали.