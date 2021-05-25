Токаев выступит с видеообращением

25 мая 2021, 16:18
Фото: facebook.com

25 мая состоится видеообращение Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента.

Сегодня ориентировочно в 20:00 по времени Нур-Султана глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на заседании Глобального круглого стола по вопросам добывающих отраслей. Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоится по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, - написал Берик Уали.


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