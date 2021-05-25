После школьной линейки выпускник пошел купаться и утонул 

25 мая 2021, 16:48
Фото: pixabay.com

В Костанае после школьной линейки выпускник пошел купаться и утонул, сообщает zakon.kz.

По информации "КН", после школьной линейки мальчик вместе с мамой ушел домой. Позже с друзьями отправился в зону отдыха парка "Керуен".

На место наши спасатели приехали оперативно. Как нам стало известно со слов очевидцев, мальчик прыгнул с мостика и больше не вынырнул из воды. Что стало причиной пока трудно сказать, в этом водоеме есть ямы, есть места, где совсем мелко, а есть, где очень глубоко. Его пытались спасти, очевидцы прыгали в воду, говорят, что полицейский за ним нырял. Но к сожалению ребенка спасти не удалось, - рассказал заместитель начальника оперативно-спасательного отряда Виктор Шиллер.

Управление образования выражает соболезнование родным и близким и просит родителей еще раз обратить внимание на важность обеспечения безопасности детей в период летних каникул, чтобы подобные трагедии не повторялись.


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