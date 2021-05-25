Прогноз погоды на 26 мая в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды на 26 мая, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами по республике ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра, на юго-востоке и севере возможен град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются шквал, усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской, днем в Костанайской областях местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области порывы 23 м/с.

В Жамбылской, Павлодарской, днем в Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области порывы 25 м/с, днем возможен град.

В Западно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Мангыстауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области днем с пыльной бурей.

Днем в Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Актюбинской, местами в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.