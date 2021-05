Журналист попал под обстрел, когда снимал материал о Джордже Флойде

Корреспондент Филип Краутер записывал репортаж в день годовщины гибели афроамериканца Джорджа Флойда, в то время как неподалеку послышалась стрельба. Из-за этого съемки пришлось прекратить, сообщает zakon.kz.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции, в результате стрельбы ранен один человек. Пострадавшего доставили в Медицинский центр округа Хеннепин.

Представитель департамента полиции Миннеаполиса добавил, что есть информация о том, что то подозреваемый скрылся на автомобиле, который в последний раз видели выезжающим из района на высокой скорости.

Вскоре после этого один человек обратился в местную больницу. По информации врачей, ранение не представляет опасности для жизни пострадавшего.

Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином, которое произошло год назад, спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. Ранее сообщалось, что за несколько дней до годовщины смерти Флойда, посвященный ему стихийный мемориал, ночью разрушил неизвестный мужчина с топором.

Horrifying: WTF Minneapolis RT @CrimeWatchMpls: Here's more clear video from this morning's shots fired incident captured on live TV feeds at 38th and Chicago Ave S #GeorgeFloydSquare #NoGoZone.



