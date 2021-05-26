"Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" сразятся в финале Лиги Европы

26 мая английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал" сыграют друг с другом в финале Лиги Европы сезона-2020/21, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Игра состоится на стадионе "Энерга Гданьск" в польском Гданьске и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

Победитель финального матча в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. "Манчестер Юнайтед" по итогам прошедшего сезона чемпионата Англии занял второе место в турнирной таблице и уже гарантировал себе участие в следующем розыгрыше главного европейского клубного турнира.

Если английская команда выиграет Лигу Европы, то путевку в групповой этап Лиги чемпионов получит "Монако", который занял третье место в таблице чемпионата Франции и должен сыграть в квалификации турнира.

"Вильярреал" стал седьмым по итогам чемпионата Испании и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций, победа в финале Лиги Европы гарантирует команде участие в Лиге чемпионов.