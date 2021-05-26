Российское и японское рыболовецкие суда столкнулись - погибли три человека

Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром" в районе города Момбецу на Хоккайдо, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, инцидент произошел утром 26 мая.

Японское и российское судна столкнулись. Это в зоне ответственности Японии. Про пострадавших ничего не знаем, — отметил морской спасцентр "Южно-Сахалинск".

Экипаж амура спас пятерых человек, находившихся на борту японского судна, однако трое из них были без сознания.

Информагентство Киодо позднее сообщило об их смерти.

По словам генконсула России в Саппоро, сейчас российское судно направляется в порт Момбецу, члены его экипажа, по предварительным данным, не пострадали.

К столкновению судов мог привести сильный туман.