Российское и японское рыболовецкие суда столкнулись - погибли три человека

Японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" столкнулось с российским "Амуром" в районе города Момбецу на Хоккайдо, сообщает zakon.kz.
По данным РИА Новости, инцидент произошел утром 26 мая.
Японское и российское судна столкнулись. Это в зоне ответственности Японии. Про пострадавших ничего не знаем, — отметил морской спасцентр "Южно-Сахалинск".
Экипаж амура спас пятерых человек, находившихся на борту японского судна, однако трое из них были без сознания.
Информагентство Киодо позднее сообщило об их смерти.
По словам генконсула России в Саппоро, сейчас российское судно направляется в порт Момбецу, члены его экипажа, по предварительным данным, не пострадали.
К столкновению судов мог привести сильный туман.
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