После снижения доллар снова стал дорожать

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,73 тенге (+0,13), передает zakon.kz.

Более заметно подросли евро и российский рубль.

Так, в обменных пунктах доллары покупают/продают по 426-428,3 тенге, евро – 522-525 тенге, рос. рубль - 5,79-5,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправлено на торгах 26 мая.

Июльские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,06%, составив $66,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле повысились на 0,03% — до $68,51 за баррель.