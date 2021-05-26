Видео с полуголым мужчиной на заправке прокомментировали в полиции

26 мая 2021, 11:16
Фото: кадр видео

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором полуголый мужчина с крыши заправки кидал в прохожих и на машины мусор и детали вывески. В полиции Алматы прокомментировали этот случай, передает zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 ч. 3 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляет отдел полиции при УП Ауэзовского района. Подозреваемый задержан, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Там отметили, что мужчина был пьян. Это показало медосвидетельствование.

Причины конфликта и такого поведения станут известны в ходе следствия, - добавили в полиции.


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