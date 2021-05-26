Нур-Султан вновь станет диалоговой площадкой по вопросам энергосбережения

В столице Казахстана 28 мая 2021 года в онлайн формате пройдет III Международный форум по энергосбережению. Ведущие специалисты соберутся на единой диалоговой площадке для обмена опытом и инновационными решениями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Инициатором форума выступает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, в лице АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения", при поддержке Всемирного банка.

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По словам организаторов, целью форума является укрепление главной ежегодной диалоговой платформы для обсуждения вопросов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

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Ключевыми в повестке предстоящего Форума станут вопросы цифровизации, энергомониторинга и энергоэффективности ЖКХ государственного сектора, итоги политики энергосбережения за 10 лет.

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В работе форума примут участие руководители отраслевых министерств, ведомств, местных исполнительных органов, представители научных и исследовательских институтов, субъектов Государственного энергетического реестра, бизнес-структур, а также производители энергоэффективных технологий и оборудования.

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Международный форум по энергосбережению проводится на регулярной основе. Предыдущий форум состоялся в столице в 2019 году. Тогда мероприятие собрало свыше 500 участников.

Подробная информация о форуме, регистрация участников доступны на сайте.