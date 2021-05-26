Нигматулин: Законодательно упрощается процедура определения категории инвалидности

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за эффективное использование цифровых технологий для упрощения процедур определения всех категорий инвалидности, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения в первом чтении законодательных поправок по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан Спикер Палаты Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на обеспечении доступности государственных услуг, прежде всего, для людей с ограниченными возможностями.

Законопроектом, в частности, предусматривается, что группа инвалидности будет устанавливаться с семилетнего возраста, тогда как согласно действующему законодательству детям-инвалидам независимо от степени и тяжести заболевания устанавливается категория "дети-инвалиды до 16 лет". Это означает, что дети-инвалиды до 16 лет должны будут пройти переосвидетельствование для установления им группы инвалидности.

В связи с этим Нурлан Нигматулин подчеркнул необходимость упрощения этой процедуры и ее доступности в проактивном формате.

Уже сегодня министерству труда и социальной зашиты населения совместно с минздравом важно выработать алгоритм совместных действий. Во избежание ажиотажа со стороны родительского сообщества надо оперативно завершить все интеграционные процессы информационных систем, - сказал Нурлан Нигматулин.

Кроме того, по мнению мажилисменов, уже сейчас надо начать разъяснительную работу в связи с тем, что новым законопроектом предусматривается повышение размеров госпособий для детей-инвалидов: для 1-ой группы до 1,92 прожиточного минимума (ПМ), 2-группы – до 1,59 ПМ, 3-ей группы – до 1,4 ПМ.

Все должно быть в проактивном формате, когда "услуга идет к человеку", а не человек бегает "от окошка к окошку". Законодательную базу для этого мы создаем, - отметил Нурлан Нигматулин.