Основатель Huawei назвал способ противостоять санкциям США

Основатель китайского технологического гиганта Huawei Technologies (HWT.UL) Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) призвал сотрудников компании сосредоточиться на создании передового программного обеспечения, поскольку рост компании подорван санкциями США сообщает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

В распоряжении агентства Reuters оказалась внутренняя служебная записка, направленная сотрудникам Huawei от имени Рен Чжэнфэя. В письме основатель корпорации призывает работников направить силы на создание программного обеспечения, как одного из перспективных направлений компании. Именно разработка ПО позволит Huawei противостоять огромному давлению из-за санкций США, поскольку ядром бизнеса являлось производство мобильных телефонов.

По словам Рен Чжэнфэя, компания сосредоточилась на программном обеспечении, потому что дальнейшие разработки в этой области принципиально «находятся вне контроля США, и у нас будет большая независимость и автономия».

В записке основатель корпорации рекомендует сосредоточиться на создании программных экосистем, таких как операционная система HarmonyOS, облачная система искусственного интеллекта Mindspore и другие ИТ-продукты. Поскольку Huawei будет сложно производить передовое оборудование в краткосрочной перспективе.

Кроме того, учитывая сложность работы в Соединенных Штатах, Рен Чжэнфэй считает, что компании следует укрепить свои позиции дома и "застроить территорию", чтобы, возможно, исключить Соединенные Штаты.

Когда мы будем доминировать в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, если стандарты США не будут соответствовать нашим, и мы не сможем въехать в США, то США не смогут войти на нашу территорию. Рен Чжэнфэй

По мнению основателя китайской корпорации, продвижение программного обеспечения зависит от выбора правильной бизнес-модели. При том, что ранее используемая платформа бизнес-коммуникации Welink не подходила для облачных вычислений и уступала конкурирующему продукту от технологического гиганта Alibabа.

Компания должна принять подход с открытым исходным кодом, призывая персонал «поглощать питательные вещества» через сообщества открытого исходного кода.

Помимо прочего президент Huawei рекомендует руководителям команд разработчиков программного обеспечения привлекать специалистов-психологов, чтобы помогать молодым сотрудникам, «поскольку Huawei известна своей изнурительной рабочей культурой».

Корпоративное письмо президента Huawei Technologies назвали «четким свидетельством того, что крупная компания реагирует на огромное давление, оказанное на бизнес по производству смартфонов».

Ранее председатель компании Эрик Сюй заявил, что в текущем году компания инвестирует более 1 миллиарда долларов в свой бизнес по интеллектуальному вождению, кроме того компания планирует расширить партнерство в области умных автомобилей с государственной Chongqing Changan Automobile Co Ltd, в области разработки полупроводников для использования в автомобилях.