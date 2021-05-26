Назначен глава аппарата министерства информации

Айжан Шайназарова назначена руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития Казахстана, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра, Шайназарова родилась в 1971 году в Алматы.

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, Национальную школу государственной политики Академии госуправления при Президенте РК, прошла стажировку в Университете Дьюка.

Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности старшего лаборанта алматинского филиала Жамбылского института легкой и пищевой промышленности.

В 1994-1999 гг. работала на различных должностях в Казахской государственной академии управления.

В 1999-2001 гг. — старший преподаватель ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

В 2001-2004 гг. — гл. специалист, начальник центра анализа и мониторинга Департамента организационной работы и социальных технологий Министерства культуры, информации и общественного согласия РК.

С февраля по декабрь 2004 г. — начальник центра анализа и мониторинга Департамента соцтехнологий Министерства информации РК. В 2004-2021 гг. занимала различные должности в Администрации Президента РК.

С февраля 2021 года и по настоящее время работала заместителем акима района Есиль г. Нур-Султан.