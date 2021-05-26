С побережья Индии эвакуировали почти 3,5 млн человек

Порядка 3,5 млн человек эвакуированы с прибрежных территорий восточных штатов Одиша и Западная Бенгалия, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, на них надвигается циклон "Яас".

Как отмечают местные телеканалы, почти 3 млн человек уже покинули свои дома в Одише, около полумиллиона - в Западной Бенгалии.

Жители продолжают уезжать из регионов, на которые идет этот мощный тропический шторм.

Согласно прогнозам национальной метеорологической службы, "Яас", получивший классификацию "очень жестокого циклонного шторма", в ближайшие часы нанесет удар по побережью между городом Парадип и островом Сагар. Он движется со стороны Бенгальского залива, неся с собой сильные ливни и ветер скоростью до 51,3 м/с, - говорится в публикации.

Рыбакам рекомендовали не выходить в море.

Кроме того, приостановлены полеты в аэропорту столицы Западной Бенгалии, города Калькутты.

Власти рекомендовали больницам и организациям здравоохранения принять меры для бесперебойного обеспечения больниц электроэнергией и медицинским кислородом.