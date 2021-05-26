Запретить вырубку деревьев в Алматы призывает депутат

Депутаты фракции "Ак жол" призывают правительство пересмотреть концепцию развития Алматы. Решить вопрос с застройкой города многоэтажными домами и вырубкой деревьев они просят заместителя премьер-министра Романа Скляра, передает корреспондент zakon.kz.

По словам депутата Андрея Линника, город-сад, некогда утопающий в зелени, превратился в город-смог, а на месте уютных застроек выросли "железобетонные монстры", закрывшие красивейшие пейзажи гор. Учитывая расположение в предгорной котловине, город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанный с ним транспортный коллапс, катастрофически сказывающийся на экологической обстановке и здоровье нации.

Помимо этого остро стоит проблема бесконтрольной точечной застройки, повальной вырубки зеленых насаждений, дефицита мощностей городской инфраструктуры, а также перенаселенности. Город, рассчитанный на 400 тыс. жителей, превратился в миллионник с численностью в 2 млн. А сколько еще неучтенных? - отметил мажилисмен.

Он добавил, что за последние 40 лет количество зеленых насаждений в городе на одного человека уменьшилось вдвое. А по мнению экологов, из более чем 2 млн деревьев почти 25% находятся в больном и ослабленном состоянии.

Усугубляет положение и то, что с увеличением плотности населения происходит повальная вырубка здоровых деревьев под точечные застройки, которая ведется без учета сложившегося архитектурного облика города, когда рядом с малоэтажными постройками вырастают железобетонные высотки, напоминающие гигантские муравейники, втиснутые на ничтожно малые участки, - пояснил Линник.

Депутат добавил, что застройщики, берущие на себя обязательства по восстановлению лесопосадок, их не выполняют. На смену вырубленным вековым деревьям сажают полутораметровые саженцы.

И все это происходит с прямого дозволения местной власти, которая не учитывает ограничения по этажности, расстоянию между зданиями, розу ветров. Данные обстоятельства негативно сказываются на экологической и транспортной инфраструктуре, поскольку плотно построенные высотки становятся препятствием на пути воздушных потоков, идущих с гор, а также вызывают сложности при ЧС, в случае разрушительного землетрясения, - уточнил он.

Еще одной проблемой мажилисмен назвал ситуацию вокруг водоотводной системы города, в том числе дренажно-ливневой канализации и арыков, которые не справляются с водоотведением и зачастую находятся в запущенном состоянии.

Ни в постановлении правительства "Об утверждении Комплексного плана "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы", ни в программе развития "Алматы-2025" должным образом не отражена ни одна из затронутых проблем, считает депутат.

На основании изложенного, депутатская фракция "Ак жол" считает необходимым пересмотреть концепцию развития Алматы и сделать упор на следующие направления:

запретить точечные застройки многоэтажными высотками;

категорически запретить вырубку многолетних зеленых здоровых насаждений;

вернуть ограничения по высотности зданий;

довести площадь парков и скверов до 40% территории города;

развить арычную сеть и включить ее в строительные нормативы.

Тамила Языкова, Нур-Султан