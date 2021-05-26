Токаеву доложили об эпидситуации в стране 

Глава государства принял премьер-министра Аскара Мамина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о санитарно-эпидемиологической обстановке, ходе вакцинации населения, а также об актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

По словам премьер-министра, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. Казахстан по темпам распространения Covid-19 перешел из "красной" в "желтую" зону. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,94. Инфекционные отделения заполнены на 33 %, реанимационные – на 25 %. Наращиваются темпы вакцинации. На сегодняшний день в Казахстане сделано 3 млн прививок, из них 2 млн человек вакцинированы первым компонентом, почти 1 млн человек – вторым.

Глава государства был проинформирован о планах по исполнению Дорожной карты занятости в 2021 году. Аскар Мамин отметил, что на реализацию Дорожной карты занятости в текущем году выделено 300 млрд тенге, будет создано 35,6 тысячи рабочих мест, в том числе свыше 20 тысяч постоянных рабочих мест.

Касым-Жомарту Токаеву также был представлен доклад о реализации пилотного режима новой системы оплаты труда государственных служащих. Участниками пилотного проекта в 2018 г. стали Агентство по делам государственной службы, Агентство по противодействию коррупции, Министерство юстиции, акиматы ряда регионов. В результате эксперимента в государственных органах, участвующих в проекте, сменяемость кадров снизилась с 4,9 % до 3,5 %, повышена привлекательность госслужбы (конкурс на 1 место возрос в 3,4 раза), снижены диспропорции в оплате труда в центре и регионах с 70 % до 16 %.

Глава государства поручил масштабировать данный проект в местных исполнительных органах, а также в центральных государственных органах. Одновременно следует продолжить работу по поэтапному сокращению численности государственных служащих и оптимизации организационной структуры государственного аппарата. Президент считает важным направить средства, высвободившиеся в ходе реструктуризации, на повышение оплаты труда.

В ходе встречи также были рассмотрены меры по наращиванию притока внешних и внутренних инвестиций, усилению потенциала малого и среднего бизнеса, дальнейшей диверсификации структуры экономики за счет роста и развития обрабатывающего сектора и другие актуальные вопросы социально-экономического развития страны.