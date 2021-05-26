В самолете находился террорист - Лукашенко об инциденте с Ryanair

Александр Лукашенко заявил, что на борту самолета Ryanair был террорист, сообщает zakon.kz.

Президент Беларуси отметил, что про террориста знали и далеко за пределами его страны.

Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек, - добавил он.

Кроме того, глава государства уточнил, что экипаж никто не удерживал.

Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми - очередной бред, экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать, - заключил Лукашенко.

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Лукашенко о вынужденной посадке самолета Ryanair: Я действовал законно

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair изменил курс и совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Этим рейсом летел сооснователь признанного белорусскими властями экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали после посадки самолета.