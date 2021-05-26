WhatsApp подает в суд на правительство Индии

WhatsApp подал иск в высокий суд Дели на правительство Индии из-за новых правил в отношении СМИ, вступающих в силу 26 мая, об этом сообщает zakon.kz, со ссылкой на Reuters.

Судебный процесс инициирован с целью заблокировать новые правила, которые вынудят калифорнийское подразделение Facebook (FB.O) нарушить защиту конфиденциальности.

По мнению экспертов, одно из положений принятого свода правил нарушает права на неприкосновенность частной жизни, гарантированной конституцией Индии, поскольку требует от социальных сетей идентифицировать «первого отправителя информации» по требованию властей.

Среди новых правил - требования о назначении индийских граждан на ключевые должности в крупных компаниях, занимающихся социальными сетями, а также необходимость удаления контента в течение 36 часов после судебного приказа.

По новым требованиям соцсети должны разоблачать только людей, обвиняемых в правонарушениях. Однако представители WhatsApp заявляют, на практике сообщения нельзя считать односторонне, поскольку они все защищены сквозным шифрованием. Для получения информации необходимо взламывать шифрование как получателей, так и «отправителей».

Судебный процесс обострил растущую борьбу между правительством премьер-министра Индии Нарендры Моди и международными технологическими гигантами, включая Facebook, материнскую компанию Google Alphabet (GOOGL.O) и Twitter (TWTR.N).

Напряженность возросла после визита полиции в офис Twitter в начале этой недели. Соцсеть стала отмечать сообщения представителей доминирующей партии и других лиц, как «манипулируемые СМИ», утверждая, что они могут содержать поддельный контент.

Ранее, правительство также потребовало удалить из соцсетей критические посты о действиях правительства в пандемию COVID-19, уносящий ежедневно тысячи жизней. Правительство Индии охарактеризовало сообщения о пандемии, опустошающей Индию как дезинформацию.

Индия один из ключевых глобальных рынков роста, куда международные социальные сети вложили значительные средства, в том числе WhatsApp и компания - владелец Facebook. Только у WhatsApp количество пользователей в Индии насчитывает около 400 млн.

После введения новых правил компании обеспокоены тем, что более жесткое регулирование со стороны правительства Моди поставит под угрозу перспективы развития.

Представители Facebook заявили, что согласны с большинством положений, но некоторые аспекты «требуют обсуждения». Дата рассмотрения иска судом неизвестна. Представитель WhatsApp от комментариев отказался.