Кыргызстан не пустил в Бишкек 177 граждан Таджикистана

Прибывших самолетом 177 таджикистанцев не пустили в Кыргызстан, сообщает zakon.kz.

25 мая в Международный аэропорт "Манас" прибыл чартерный рейс таджикской авиакомпании "Сомон Эйр".

На борту самолета находились 186 пассажиров. Из них, 9 граждан других государств и 177 граждан Таджикистана, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Причиной отклонения пропуска стали временные ограничения на въезд для граждан Таджикистана.

9 граждан третьих стран прошли регистрацию и остались в Бишкеке. Самолет с гражданами Таджикистана вылетел обратно в Душанбе, - добавили в воздушной гавани.

По данным Sputnik.kg, кабинет министров ввел такие ограничения 21 мая.

Они касаются въезда, пребывания, передвижения и транзитного проезда по территории КР граждан РТ. Также ограничен пропуск товаров и транспортных средств в соседнюю страну и из нее через пять КПП: "Кулунду-автодорожный", "Кайрагач-автодорожный", "Кызыл-Бель — автодорожный", "Бордобо-автодорожный" и "Карамык-автодорожный".