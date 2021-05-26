Подписано новое постановление об ограничительных мерах в Северо-Казахстанской области

Вместе с тем приостанавливается деятельность бильярдных, боулингов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, банкетных залов, компьютерных клубов, аквапарка.

В религиозных объектах запрещается проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях. На открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека данные мероприятия разрешены. Ограничивается деятельность объектов культуры для индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 30 человек.

В детских дошкольных организациях разрешается работа только дежурных групп (не более 25 человек), работа детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров разрешена при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи.

Приостанавливается деятельность общественных бань, саун в воскресенье, за исключением общественных бань с общим залом, без индивидуальных кабинок. Спортивные мероприятия будут проводиться при заполняемости не более 15%, работа театров, кинотеатров, концертных залов при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест.

Согласно постановлению переводится не менее 50% сотрудников на дистанционную форму работы. Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Сокращается время работы объектов общественного питания до 24:00