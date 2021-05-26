Подписано новое постановление об ограничительных мерах в Северо-Казахстанской области

Главный государственный санитарный врач Северо-Казахстанской области 26 мая 2021 года издал новое постановление "О карантинных ограничительных мерах на территории Северо-Казахстанской области", передает zakon.kz.
Продолжить ограничительные карантинные мероприятия с особыми условиями предпринимательской и иной деятельности и жизни населения с 27 мая 2021 года на территории Северо-Казахстанской области, - говорится в документе.
Так, жителям области предписано:
Вместе с тем приостанавливается деятельность бильярдных, боулингов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, банкетных залов, компьютерных клубов, аквапарка.
В религиозных объектах запрещается проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях. На открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека данные мероприятия разрешены. Ограничивается деятельность объектов культуры для индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 30 человек.
В детских дошкольных организациях разрешается работа только дежурных групп (не более 25 человек), работа детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров разрешена при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи.
Приостанавливается деятельность общественных бань, саун в воскресенье, за исключением общественных бань с общим залом, без индивидуальных кабинок. Спортивные мероприятия будут проводиться при заполняемости не более 15%, работа театров, кинотеатров, концертных залов при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест.
Согласно постановлению переводится не менее 50% сотрудников на дистанционную форму работы. Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Сокращается время работы объектов общественного питания до 24:00
Продолжается запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.
Также запрещено проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.
Запрещена аренда частных домовладений и строений для проведения населением корпоративных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий, это же относится и к организации и проведению праздничных корпоративов.
Вместе с тем разрешено проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением санэпидтребований.
Кроме того, разрешено со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов, спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах); возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом.
Под запретом остается использование кальянов в объектах общепита.
Постановление вступает в силу с 27 мая 2021 года.
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