Как проходит вакцинация от COVID-19 среди верующих мусульман

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева прокомментировала вопрос вакцинации среди верующих мусульман, передает корреспондент zakon.kz.

Конечно, это чисто медицинские вопросы и не нужно рассматривать в таком религиозном аспекте. Важное, что мы должны понимать, что вакцинация - единственный способ, который обеспечит нам выход из этой ситуации, — сказала Аида Балаева на брифинге в СЦК.

По ее словам, важно, чтобы проводилась информационно-разъяснительная работа, и в этом министерству помогают в ДУМК, которые проводят прямые эфиры по вакцинации.

Конечно, нельзя делить, нужно понимать, что для победы над вирусом важно, чтобы мы привились, чувствовали ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих. Только таким образом мы сможем победить вирус и вернуться к нормальной жизни, — добавила министр.

В феврале Духовное управление мусульман Казахстана сделало заявление о вакцинации от коронавируса. В ДУМК отметили, что в Исламе нет ценности выше, чем жизнь и здоровье человека, поэтому каждому следует уделять особое внимание своему здоровью.

Было отмечено, что согласно канонам шариата, при крайней необходимости, дозволено делать прививки. Однако, вакцинация - это личный выбор каждого гражданина.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан