Сильный ветер и жара ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 мая, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами по республике ожидаются шквал, усиление ветра, возможен град, на юге – пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град.

В Павлодарской, днем в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, в Карагандинской области днем местами – шквал.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, днем в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области ночью и утром местами – туман, днем в Кызылординской области местами – пыльная буря.

Днем в Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Западно-Казахстанской, Карагандинской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, местами в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.