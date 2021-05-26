Тихановская анонсировала подготовку новых протестов в Беларуси

Белорусские оппозиционеры готовят новые протесты, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская.

По ее словам, в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

Тихановская уточнила, что режим на грани тотальной изоляции – как никогда прежде.

И мы сами, беларусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления, - написала Тихановская в своем telegram-канале.

Тем временем, Александр Лукашенко подчеркнул, что "нет смысла шатать Беларусь".

Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война, - приводит его слова Белта.