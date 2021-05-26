Мир меняется, Божии заповеди остаются - основные религии Казахстана об однополых отношениях

В основных религиях Казахстана – исламе и православии - половое сношение между людьми одного пола является запретным, это может привести к различным заболеваниям, а также к распаду семьи и родственных связей, сообщает zakon.kz.

Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана дал официальное разъяснение касательно однополых браков и отношений. "К сожалению, сегодня ведется целенаправленная пропаганда греховности и духовного развращения общества. Одно из них – гомосексуализм (половые отношения между мужчинами) и лесбиянство (половые отношения между женщинами, - говорится в документе. - По канонам шариата эти два аспекта в интимных отношениях являются харамом. Половое сношение между мужчиной и мужчиной или между женщиной и женщиной – это смертный грех, совершенный народом Лута (мир ему)".

Аллах сказал в Коране: "Также Мы отправили пророка Лута (Лота), и он сказал своему народу:

"Поистине, вы творите мерзость (мужеложство), в которой никто в мире не опередил вас (никакое творение до вас не совершало подобное). В похотливом вожделении вы приходите из страсти к мужчинам (имеете с ними близость) вместо женщин. Воистину, вы люди, вышедшие за пределы!" (Сура "Аль-Араф", аяты 80-81).

"Помяни также Лута (Лота), которому Мы даровали власть (мудрость или пророчество) и знание и которого Мы спасли от селения, жители которого совершали отвратительные поступки" (сура "Аль-Анбия", аят 74).

"Мы наслали на них ураган с камнями, и только семью Лута (Лота) Мы спасли перед рассветом" (сура "Аль-Камар", аят 74).

Эти аяты повествуют о наказании народа Лута (мир ему). Таким образом, Всевышний предупреждает, что наказание за половые сношения, которые противоречат шариату, будет суровым.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Больше всего я боюсь для своей уммы деяния народа Лута".

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Те, кто вступают в половую связь с животными, прокляты Всевышним Аллахом! Те, кто делают то, что делали народ Лута (мир ему), прокляты Аллахом!".

Считается, что мужчина, вступающий в половую связь с мужчиной, и женщина, вступающая в половую связь с женщиной, действуют вопреки своей природе (фитре). Это потому, что Всевышний Аллах создал мужчин так, что их влечет к женщинам, а женщин – к мужчинам. То же самое и с животными: самцов влечет к самкам, а самок – к самцам. По-другому и быть не может.

Половое сношение между людьми одного пола привело к различным заболеваниям. Также это может привести к распаду семьи и родственных связей.

Только выполняя требования и запреты Всевышнего, человек может достичь мира, процветания, безопасности и сохранить свое достоинство и здоровье. Кроме того, человек может жить в соответствии со своей природой, только выполняя то, что повелевает Аллах.

С самого начала Бог создал человечество парами, то есть мужчинами и женщинами. Об этом говорится в суре "Ан-Ниса": "...Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих". А также в суре "Ан-Наба" сказано: "Мы создали вас парами".

Господь создал мужчину и женщину парами, чтобы они физиологически и духовно дополняли друг друга. Им следует заключать союз, основанный на любви друг к другу. Основная цель этого союза - потомство. Отказ Ислама от однополых отношений основан на этом понятии.





Подобно тому, как прелюбодеяние является харамом в Исламе, половое сношение между двумя людьми одного пола является запретным. В Коране такие отклонения называются "аль-фахиша", что означает "разврат".

Разврат (фахиша) – это половое сношение двух людей одного пола. Погрязший в грехе народ Лута понес соответствующее наказание. Ослепленные перед рассветом они были полностью уничтожены с лица земли.



В истории человечества всегда были те, кто нарушает закон Божий, нравственный закон (Уголовный кодекс). Однако даже если они нарушат закон и позже найдут способ избежать административного или уголовного наказания в этом мире, они не смогут избежать справедливого суда Аллаха – Судного Дня. Даже если неверующий совершит преступление, неужели его не замучает его собственная совесть? Кто-то, взвесив на весах собственного стыда некое задуманное дело, боится совершить его, а кто-то игнорирует свое чувство. В любом случае любой греховный поступок слишком опасен для человека.

Мир меняется, Божии заповеди остаются

В христианской традиции гомосексуальные отношения также являются греховными.

- В Священном Писании заложен принцип о неизменности Божьего отношения к тем или иным вещам. "Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь" (Малахии 3:6), - комментирует протоиерей, председатель Отдела Православной церкви РК Александр Суворов. - Если когда-то в древности Бог повелел детям почитать своих родителей, то и сегодня этот принцип остается в силе. Если когда-то в Священном Писании было сказано: "Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог" (Евреям 13:4), так и сегодня Господь считает грехом супружескую измену и сексуальные отношения людей, не состоящих в браке (в том числе и так называемый гражданский брак). Точно также отношение Бога к гомосексуализму ясно и определенно, а самое главное, неизменно.

С самого начала Господь установил, что в супружеский союз вступают один мужчина и одна женщина: "Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [двое] одна плоть" (Бытие 2:24). Поэтому Бог не может считать семьей союз между двумя мужчинами или двумя женщинами. Еще во времена Моисея Бог считал гомосексуализм грехом и тяжким преступлением перед обществом, достойным серьезного наказания: "Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость; да будут преданы смерти, кровь их на них" (Левит 20:13)

Гомосексуализм указывается в перечне тех грехов, за которые человек лишается возможности быть в Царстве Небесном: "Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии (пассивные гомосексуалисты), ни мужеложники (активные гомосексуалисты), ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют" (1 Коринфянам 6:9, 10).

Говоря об этом, протоиерей также отметил: "Однако мы категорически против каких-либо прощений либо наказания для таких людей. Следует различать грех от грешника. У нас, тем не менее, светское свободное общество, и каждый имеет право, как определять свою жизнь. Однако мне не понятно стремление одних во что бы то ни стало показать свою ориентацию, и их оппонентов подвергнуть первых каким-либо страданиям. Это неверный подход. Мир меняется, Божии заповеди остаются".

Торгын Нурсеитова