Министр Кыргызстана рассказал об интересе Путина к иссык-кульскому корню

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что Владимир Путин поинтересовался у Садыра Жапарова иссык-кульским корнем, сообщает zakon.kz.

Как утверждает министр в разговоре со Sputnik, этот вопрос обсуждался 24 мая на встрече двух президентов в Сочи.

Владимир Владимирович спросил сам. Садыр Нургожоевич рассказал, что аконит помогает некоторым больным. Путин заинтересовался, потому что это средство применяется в России при различных заболеваниях, — сказал Бейшеналиев.

Министр отметил, что консультируется с российскими учеными, которые применяли аконит при лечении от различных заболеваний, возможностью совместного изучения действия иссык-кульского корня против коронавируса.

В апреле 2021 стало известно, что кыргызстанцев лечат от коронавируса ядовитым иссык-кульским корнем. Подобное решение вызвало большой резонанс в обществе.

Тогда министр отметил, что вреда здоровью нет.

Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный и человеку сразу становится легче. Это как отхаркивающее средство, плюс падает сахар. Каждый врач, ответственный за больного, следит за пациентом, рядом сидит, пока тот пьет раствор горячим, — заявил чиновник.