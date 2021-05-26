СпецЦОНы заработали в Казахстане

Оказание услуг по регистрации авто и выдаче прав возобновлено, сообщает zakon.kz.

После устранения технических неполадок функционирование информационных систем Комитета административной полиции МВД оказание государственных услуг по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений в Центрах обслуживания населения и на портале "электронного правительства" возобновлено. С 27 мая граждане смогут получать их спецЦонах в штатном режиме. госкорпорация "Правительство для граждан"

Также сообщается, что соответствующими службами МВД проводится проверка по установлению причин, повлекших неисправность технического оборудования и как следствие невозможность оказания названных услуг населению.

Читайте также: СпецЦОНы пока не работают в Казахстане

Перебои в работе системе начались еще днем 25 мая около 12.00.