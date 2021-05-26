В Instagram появилась новая функция

В социальной сети Instagram, которая принадлежит Facebook, заработала новая функция, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, соцсеть начала глобальный запуск функции, которая позволит скрывать отметки "нравится" под постами в ленте.

С сегодняшнего дня пользователи смогут выбирать: скрывать ли счетчик отметок "нравится" под своими постами в Instagram или нет, скрывать ли от себя количество отметок "нравится" под постами из ленты новостей, - сообщили в компании.

Отмечается, что возможность скрыть счетчик отметок "нравится" для более чем одного миллиарда пользователей по всему миру - это шаг вперед для Instagram.

Хотя в некоторых странах такая возможность была доступна уже некоторое время, большинство пользователей не могли скрывать отметки "нравится" до сегодняшнего дня, - добавили в компании.

Скрытие счетчика отметок "нравится", как убедились в Instagram во время тестирования данной функции, помогает некоторым пользователям снизить ощущаемое соцдавление, в то время как другие жалеют, что не могут следить за тем, что популярно.

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