Переворот в Мали: военные закрыли границы страны и ввели комендантский час

24 мая в Мали произошел военный переворот - военные, которые год назад захватили власть в стране, арестовали временного президента страны Ба Ндау и главу правительства Моктара Оуана, передает zakon.kz.
Как сообщает Лента.ру, военные закрыли воздушную и наземную границу и ввели в стране комендантский час.
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Ба Ндау и Моктар Оуане подали в отставку. Об этом пишет агентство Reuters.
Ранее военные говорили о гарантиях новых выборов.
Отмечается, что роль в перевороте сыграл вице-президент страны Ассими Гота.
Представители военных отправили комментарий британскому агентству.
Президент и премьер-министр подали в отставку. Сейчас продолжаются переговоры по их освобождению и формированию нового правительства, - говорится в нем.
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