О смертельной опасности строительной пыли предупредил врач

Оседающая в легких человека строительная пыль может приводить к бронхиальной астме, атипичным пневмониям, фиброзу и даже раку, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил РИА Недвижимости медицинский директор "Инвитро-Москва" Дмитрий Кондратьев.

Строительные и ремонтные работы в квартирах, офисах и на улицах городов активно ведут к увеличению содержания пыли в воздухе. Учитывая, что в состав пыли входят разные компоненты, продолжил он, она может обладать различными патогенными свойствами для организма человека, такими как аллергенное, раздражающее, фиброгенное и канцерогенное.

По его словам, пыль является одним из самых распространенных аллергенов, а опасность аллергий в том, что они могут приводить к серьезным заболеваниям типа бронхиальной астмы или атипичной пневмонии.

Раздражение слизистых оболочек может привести и к заболеваниям, которые часто являются следствием простуд: хронический ринофарингит, хронические бронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких. Последний недуг особенно опасен, поскольку необратимо разрушает легкие, ухудшает их функцию и может привести к инвалидности, - прокомментировал представитель "Инвитро".

Фиброгенное воздействие строительной пыли тоже весьма опасно, особенно пыли с высоким содержанием диоксида кремния.

Оно вызывает рубцевание легких, то есть фиброз, тяжелые формы которого неизлечимы. Фиброгенное действие может развиваться медленно и незаметно для человека. Если говорить про рак легких, то уже давно установлена связь между раком легкого и частицами строительных материалов, в частности, искусственными минеральными волокнами, - подытожил он.