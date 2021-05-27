В Караганде предложили создать научно-исследовательский институт

О белых пятнах тоталитарного прошлого и необходимости полного рассекречивания архивов говорили на научно-практической конференции "Тарихтан тағылым – өткенге тағзым" ("Память во имя будущего") в Караганде.

Встреча, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий и голода, прошла в онлайн-режиме. В ней приняли участие известные казахстанские историки, политологи и этнографы.

Ради светлого будущего важно знать и помнить трагическую историю ХХ века. Сегодняшняя конференция – дань уважения тем, кто безвинно пострадал в период репрессий. Был уничтожен цвет нашей интеллигенции, миллионы людей были насильно переселены на казахстанскую землю. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Тауелсіздік барінен кымбат" ("Независимость – самое дорогое") отметил необходимость ликвидации белых пятен в истории, изучения богатого наследия деятелей движения "Алаш". Сегодня действуют государственная и региональные комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, – отметил заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов.

Участники конференции представили новые исследования на основе документов и архивных материалов. Выступили академики Мамбет Койгельдиев, Хангельды Абжанов, Заркын Тайшыбай, Жамбыл Артыкбаев, журналист-писатель Торехан Майбас, председатель Ассоциации жертв политических репрессий Жумабек Ашуулы и др.

Казахстан вступает в новую фазу реабилитации жертв репрессий. За год проделано очень много работы. Я предлагаю открыть государственное учреждение – научно-исследовательский институт для изучения истории репрессий. Это поможет раскрыть правду о мировой трагедии. Создать его нужно в Караганде, потому что в Карагандинской области находился Карлаг – один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР. И здесь имеется хорошая школа по изучению истории репрессий, – считает историк из Алматы Хангельды Абжанов.

Коллеги поддержали его предложение.

Несмотря на множество фундаментальных исследований, остается огромное количество белых пятен. Даже сегодня даются совершенно разные данные о численности лагерей в Казахстане. Есть серьезная путаница и ошибки, связанные с общей несостыковкой. Необходимо системное и комплексное изучение. Проблема заключается и в том, что до сих пор закрыт архив Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, где сосредоточена основная масса документов под грифом "секретно", – говорит историк из Караганды Зауреш Сактаганова.

Модератор конференции – ректор КарУ им. академика Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков заверил, что ни одно из предложений не останется без внимания.

Нам нужно четко понимать уроки истории. Ежегодно начиная с 1997 года Казахстан отмечает 31 мая День памяти жертв политических репрессий и голода. И эта память нужна во имя будущего – для всех поколений, – подчеркнул он.

На конференции молодой ученый Адилет Жагыпар презентовал свою книгу о выдающихся личностях движения "Алаш" и молодежной организации "Есеп".